Ольга Бузова испугала постаревшим от ботокса лицом

Ольга Бузова является для многих примером для подражания и эталоном красоты, она появляется на обложках знаменитых журналов, в фотосессиях и на интервью лучших проектов страны, но недавний ее образ шокировал многих. Ольга предстала перед публикой «постаревшей и неухоженной», как пишут пользователи Instagram. Нахмуренные брови, морщинки, опущенный взгляд и болезненный вид… Все это удивило публику.
Может ли быть такое, что в сеть просочилась одна из немногих фотографий Ольги без «фотошопа»? Ведь в нынешнее время многие звезды грешат чрезмерным использованием фильтров, масок, а также программ для обработки снимков на мобильных устройствах.
Некоторые предполагают, что виной тому «перекачанность от ботокса».
«Сравните просто две фотки, откройте любую фотку Бузовой когда она еще была нищей студенткой из дома-2, и сейчас. Это два разных человека. и дело не в том, что она постарела или т п… Она еще не в том возрасте, чтобы у нее были кардинальные изменения во внешности. А в том, что там уже немеренно вкачено в это лицо»,
— выражает мнение комментатор из сети.
Возможно, есть в словах мужчины доля правды, однако, поклонницы Оли из Instagram полагают, что ужасный вид придает лишь неправильная постановка сценического света.
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