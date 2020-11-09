Ольга Бузова испугала постаревшим от ботокса лицом

Ольга Бузова является для многих примером для подражания и эталоном красоты, она появляется на обложках знаменитых журналов, в фотосессиях и на интервью лучших проектов страны, но недавний ее образ шокировал многих. Ольга предстала перед публикой «постаревшей и неухоженной», как пишут пользователи Instagram. Нахмуренные брови, морщинки, опущенный взгляд и болезненный вид… Все это удивило публику.

© Instagram / Ольга Бузова

Может ли быть такое, что в сеть просочилась одна из немногих фотографий Ольги без «фотошопа»? Ведь в нынешнее время многие звезды грешат чрезмерным использованием фильтров, масок, а также программ для обработки снимков на мобильных устройствах.

Некоторые предполагают, что виной тому «перекачанность от ботокса».

© ВКонтакте / Ольга Бузова

«Сравните просто две фотки, откройте любую фотку Бузовой когда она еще была нищей студенткой из дома-2, и сейчас. Это два разных человека. и дело не в том, что она постарела или т п… Она еще не в том возрасте, чтобы у нее были кардинальные изменения во внешности. А в том, что там уже немеренно вкачено в это лицо», — выражает мнение комментатор из сети.

Возможно, есть в словах мужчины доля правды, однако, поклонницы Оли из Instagram полагают, что ужасный вид придает лишь неправильная постановка сценического света.