Огромная колонна пенсионеров призвала «самозванца» Лукашенко «выметаться»

Очередной Марш мудрости проходит в понедельник в белорусской столице. Пожилые люди устроили шествие по центральным проспектам, на плакатах у них написано «Победа за нами!».
Как передают TUT.by, «Белсат» и Onliner, присоединились к акции людей «серебряного» возраста студенты ведущих минских вузов и медики.
Возглавляющий Белоруссию с 1994 года Лукашенко с трудом утвердился во власти на шестой срок, его инаугурация из-за массовых протестов проводилась втайне. Митингующие, которые сегодня принесли цветы к памятнику поэту Якубу Коласу, заявили, что считают президента самозванцем, и потребовали от него «выметаться» из власти.
На акции также был замечен плакат со словами «следующий срок — пожизненно».
По словам минчан, была задержана одна студентка.
Накануне в ходе разгона протестующих в белорусских городах были задержаны более 1 тыс. человек.
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