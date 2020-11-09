«  
  »

«Не справляется с внутренними и внешними вызовами»: в Армении призвали к отставке Пашиняна

В связи с вероятной утратой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) ключевого города Шуши оппозиция потребовала от главы правительства Армении Никола Пашиняна ухода с поста.

Призыв к отставке премьер-министра поддержали 17 армянских оппозиционных партий. В петиции сказано, что власти страны во время обострения в Карабахе «не способны противостоять внутренним и внешним вызовам».

Пашинян отрицает, что Шуша перешла под контроль Азербайджана. По его словам, защитники Карабаха продолжают там бои.

9 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  