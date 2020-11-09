«Не справляется с внутренними и внешними вызовами»: в Армении призвали к отставке Пашиняна

В связи с вероятной утратой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) ключевого города Шуши оппозиция потребовала от главы правительства Армении Никола Пашиняна ухода с поста.

Призыв к отставке премьер-министра поддержали 17 армянских оппозиционных партий. В петиции сказано, что власти страны во время обострения в Карабахе «не способны противостоять внутренним и внешним вызовам».

Пашинян отрицает, что Шуша перешла под контроль Азербайджана. По его словам, защитники Карабаха продолжают там бои.