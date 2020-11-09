НАСА исследует на Марсе следы реки, где могла быть жизнь

НАСА исследует на Марсе следы реки, где могла быть жизнь — по мнению представителей агентства, косвенные признаки указывают на то, что в дельте высохшей реки могут остаться следы биологических объектов.

Новые исследования показывают, что отложения в дельте реки внутри кратера Езеро на Марса формировались в течение долго времени. Это в свою очередь говорит о том, что река могла содержать жизнь, доказательства которой должны были хорошо сохраниться. Космический аппарат исследует дельту реки на признаки жизни на Марсе.



Фото NASA/JPL-Caltech/ASU

Волнистые полосы, видимые из космоса, показывают, что когда-то на поверхности Марса текли реки, но как долго это происходило? Ученые утверждают, что достаточно, чтобы оставить следы существовавшей жизни.

Исследователи предположили, что марсианский кратер Езеро может быть хорошим местом для поиска признаков жизни. Новый анализ спутниковых снимков подтверждает эту гипотезу. Моделируя продолжительность времени, которое потребовалось для формирования слоев осадков в дельте, отложенных древней рекой, исследователи пришли к выводу, что если бы жизнь когда-то существовала на поверхности Марса, ее следы могли остаться в отложениях дельты.

«Вероятно, на Марсе существовала вода в течение значительного периода времени, и эта среда, безусловно, была пригодна для жизни, даже если она была засушливой», — говорит ведущий автор статьи Матье Лапотр. «Мы узнали, что осадок откладывался быстро и что если бы там были органические вещества, то они были бы быстро «законсервированы»».

Кратер Езеро был выбран для следующей миссии марсохода NASA отчасти потому, что это место содержит дельту реки, которая на Земле, как известно, эффективно сохраняет органические молекулы, связанные с жизнью. Новая работа ученых предлагает руководство по извлечению образцов, чтобы лучше понять древний марсианский климат и продолжительность формирования дельты.

Находки из кратера могли бы помочь также понять, как развивалась жизнь на Земле. Если на Марсе когда-то и существовала жизнь, то она, скорее всего, не развилась дальше одноклеточной стадии, говорят ученые. Ее эволюция была остановлена каким-то неизвестным событием, которое стерилизовало планету. Это означает, что марсианский кратер может служить своего рода капсулой времени, сохраняющей признаки жизни.