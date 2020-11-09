«  
  »

На вооружение израильских ВМС приходит самый современный боевой корабль

05.11.20, на официальном сайте АОИ опубликовано: в среду на следующей неделе, 11.11.20, корвет «Маген», первый в классе 4 корветов «Саар-6» (они же класс «Маген»), будет передан ВМС Израиля. Далее начнётся подготовка к его переходу на базу ВМС Хайфа.
Центральная задача корветов «Саар-6» – защита израильской эксклюзивной экономической зоны, площадь которой (44,000 кв км) в два разе превышает сухопутную площадь страны (22,072 кв км). В первую очередь речь идёт о защите газодобывающих платформ, сейчас 70% израильского электричества вырабатываются на ТЭС, работающих на газе, и этот процент растёт. Кроме того, 98% израильского импорта идут через море, да и не малая доля экспорта. Соответственно спроектирован корабль, его система вооружения и средства обнаружения.

В проектировании корвета в Германии участвовали 3 израильских инженера. Собственно строительство началось в 2017 г., время на стапеле (от закладки и до спуска на воду) – около 14 месяцев. Корветы способны находиться в море длительное время и принимать на борт вертолёты средних размеров. Члены экипажа корвета длительное время находились на территории Германии, изучая конструкцию и системы корабля.

После прибытия в Израиль начнётся установка систем вооружения, 90% которых – израильского производства (судя по сказанному на сайте ynet, 76-мм оружие установят ещё в Германии). Данный процесс займёт около полутора лет, включая испытания. И лишь затем корвет начнёт оперативную службу. Расчётный срок службы – не менее 30 лет.

С прибытием всех 4 «Саар-6» в Израиль число надводных боевых кораблей ВМС (без сторожевых катеров) вырастит с 11 до 15. И это при том, что оптимальное число таких кораблей, согласно расчётам ВМС и утверждению ГШ должно составлять 21.

Также публикуются следующие подробности:

    • водоизмещение около 2,000 тонн (в другом месте в той же статье сказано 1,900 тонн);
    • длина 90 м;
    • экипаж около 80 человек;
    • на корабле будет 100 коек (т.е. он сможет брать на борт кадетов, группу управления или морских коммандос, не стесняя экипаж);
    • на корабле будут отдельные жилые помещения для женщин, по плану около 25% персонала этих корветов будут женщины;
    • расчётный режим службы – около 2,000 часов в море в год (т.е. 83 суток).

На стадии строительства:

Первые 2 фото ниже – выход в плавание. 3-я фото – израильские офицеры на борту «Маген».
9 ноября, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  