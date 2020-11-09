На вооружение израильских ВМС приходит самый современный боевой корабль

Центральная задача корветов «Саар-6» – защита израильской эксклюзивной экономической зоны, площадь которой (44,000 кв км) в два разе превышает сухопутную площадь страны (22,072 кв км). В первую очередь речь идёт о защите газодобывающих платформ, сейчас 70% израильского электричества вырабатываются на ТЭС, работающих на газе, и этот процент растёт. Кроме того, 98% израильского импорта идут через море, да и не малая доля экспорта. Соответственно спроектирован корабль, его система вооружения и средства обнаружения.
В проектировании корвета в Германии участвовали 3 израильских инженера. Собственно строительство началось в 2017 г., время на стапеле (от закладки и до спуска на воду) – около 14 месяцев. Корветы способны находиться в море длительное время и принимать на борт вертолёты средних размеров. Члены экипажа корвета длительное время находились на территории Германии, изучая конструкцию и системы корабля.
После прибытия в Израиль начнётся установка систем вооружения, 90% которых – израильского производства (судя по сказанному на сайте ynet, 76-мм оружие установят ещё в Германии). Данный процесс займёт около полутора лет, включая испытания. И лишь затем корвет начнёт оперативную службу. Расчётный срок службы – не менее 30 лет.
С прибытием всех 4 «Саар-6» в Израиль число надводных боевых кораблей ВМС (без сторожевых катеров) вырастит с 11 до 15. И это при том, что оптимальное число таких кораблей, согласно расчётам ВМС и утверждению ГШ должно составлять 21.
Также публикуются следующие подробности:
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- водоизмещение около 2,000 тонн (в другом месте в той же статье сказано 1,900 тонн);
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- длина 90 м;
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- экипаж около 80 человек;
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- на корабле будет 100 коек (т.е. он сможет брать на борт кадетов, группу управления или морских коммандос, не стесняя экипаж);
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- на корабле будут отдельные жилые помещения для женщин, по плану около 25% персонала этих корветов будут женщины;
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- расчётный режим службы – около 2,000 часов в море в год (т.е. 83 суток).
На стадии строительства:
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