Китай перестал пускать грузовой транспорт из России

Власти КНР резко ограничили поток грузовых автомобилей из России через пункт пропуска «Приграничный-Суйфэньхэ» в Приморье.Как сообщает «Интерфакс» , за неделю очередь из фур на границе выросла более чем вчетверо: на 9 ноября проезда ожидали 129 дальнобойщиков (против 28 — на 2 ноября).

Из-за транспортного коллапса у границы власти Приморья были вынуждены полностью запретить въезд по электронной очереди на территорию близ пункта пропуска.

Свои действия китайская сторона «мотивирует мерами, направленными на нераспространение COVID-19», отмечают в правительстве края.

С 21 октября китайские власти запретили пересекать границу дальнобойщикам, у которых нет справки об отсутствии COVID-19. Также китайская сторона потребовала немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов.

Это вдвое сократило поток транспорта, пересекающего границу, и спровоцировало забастовку дальнобойщиков, которые жаловались, что российские анализы дают отрицательный результат на Covid, а повторное тестирование в Китае выявляет вирус.

Порядка 500 водителей фур требовали организовать перед границей медпункт, где можно оперативно пройти тестирование на коронавирус.

Приморские власти организовали такое тестирование, а также направили китайской стороне просьбу смягчить требования и увеличить проезд грузовиков. Но получили отказ.

На минувшей неделе китайские таможенники в очередной раз ограничили количество автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу, — с 45 до 30 единиц в каждую сторону.

Граница с Китаем де-факто временно заблокирована. Власти рассчитывают, что через несколько дней очередь из грузовиков сократится, и пункт пропуска возобновит работу в нормальном режиме.

«Заявки на включение в электронную очередь будут приниматься. После того, как ситуация стабилизируется, проезд по электронной очереди будет возобновлен», — сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.