Китай перестал пускать грузовой транспорт из России

Из-за транспортного коллапса у границы власти Приморья были вынуждены полностью запретить въезд по электронной очереди на территорию близ пункта пропуска.
Свои действия китайская сторона «мотивирует мерами, направленными на нераспространение COVID-19», отмечают в правительстве края.
С 21 октября китайские власти запретили пересекать границу дальнобойщикам, у которых нет справки об отсутствии COVID-19. Также китайская сторона потребовала немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов.
Это вдвое сократило поток транспорта, пересекающего границу, и спровоцировало забастовку дальнобойщиков, которые жаловались, что российские анализы дают отрицательный результат на Covid, а повторное тестирование в Китае выявляет вирус.
Порядка 500 водителей фур требовали организовать перед границей медпункт, где можно оперативно пройти тестирование на коронавирус.
Приморские власти организовали такое тестирование, а также направили китайской стороне просьбу смягчить требования и увеличить проезд грузовиков. Но получили отказ.
На минувшей неделе китайские таможенники в очередной раз ограничили количество автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу, — с 45 до 30 единиц в каждую сторону.
Граница с Китаем де-факто временно заблокирована. Власти рассчитывают, что через несколько дней очередь из грузовиков сократится, и пункт пропуска возобновит работу в нормальном режиме.
«Заявки на включение в электронную очередь будут приниматься. После того, как ситуация стабилизируется, проезд по электронной очереди будет возобновлен», — сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.
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