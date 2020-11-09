Фондовый рынок США открылся рекордным ростом на новостях о вакцине от COVID-19

Американские фондовые индексы на открытии торгов 9 ноября выросли до рекордных дневных значений после новостей о 90-процентной эффективности вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer.

Так, S&P 500 (в него входят 505 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на биржах США) через 15 минут после открытия торгов вырос до 3634 пунктов (+3,6%).

Dow Jones industrial average (охватывает 30 крупнейших американских компаний) — до 29 757 пунктов (+5,1%). Nasdaq (акции высокотехнологичных компаний) вырос на 0,8% до 11 989 пунктов.

Как отмечает Business Insider, дорожали прежде всего акции, например, авиакомпаний и компаний финансового сектора. Бумаги таких компаний как Netflix и Zoom Video Communications, наоборот, падали в цене.

Так, акции Zoom на новостях о вакцине обвалились на 20%, бумаги Netflix дешевели на 4,6%. Также упали, к примеру, акции разработчика видеоигр, компании Activision Blizzard (минус почти 1,6%)