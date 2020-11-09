Экологи подсчитали, сколько акул придется убить ради производства вакцины от коронавируса

Эксперты и зоозащитники выступили с призывом использовать в производстве адъювантов для некоторых вакцин против Covid-19 сквален неживотного происхождения, а не тот, что содержится в печени акул.



В конце мая британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, одна из крупнейших в мире, заявила, что в 2021 году планирует изготовить около миллиарда доз адъюванта для нескольких вакцин от коронавирусного заболевания — проще говоря, вещества, повышающего эффективность таких препаратов за счет усиления иммунного ответа. В его производстве зачастую используют сквален — углеводород тритерпенового ряда природного происхождения, который обнаружили в начале ХХ века в печени акулы.

> Одним из самых распространенных адъювантов, созданных с применением скваленового масла, считается MF59, который содержится в вакцинах против гриппа, таких как Fluad. И глубоководные акулы — основной источник этого вещества. Однако эксперты напоминают, что сквален, полученный именно из жира печени акулы, используют чаще всего потому, что его дешево и легко добывать, а не из-за особой и исключительной эффективности. Защитники окружающей среды из некоммерческой организации Shak Allies выступили с заявлением: по их подсчетам, для получения тонны сквалена потребуется около 3000 акул. Следовательно, чтобы обеспечить все население нашей планеты дозой вакцины от Covid-19, нужно убить порядка 250 тысяч акул. А поскольку зачастую иммунизация проходит в два этапа, счет идет уже на 500 тысяч особей.

При этом многие виды этих хрящевых рыб, например гигантская или исполинская акула из семейства цеториновых, особо богаты скваленом и могут оказаться под угрозой исчезновения, отмечают экологи. «Сбор чего-либо от дикого животного никогда не будет устойчивым, особенно если это крупный хищник, который не размножается в огромных количествах. Мы еще так многого не знаем о том, насколько серьезна пандемия коронавируса и как долго она может продолжаться, сколько ее стадий мы должны пройти, что если будем и дальше использовать акул, то число убитых для этого особей может оказаться очень велико», — отметила Стефани Брендл, основатель и исполнительный директор Shark Allies.

По оценкам специалистов из области охраны природы, около трех миллионов акул ежегодно убивают в процессе добычи сквалена, который, помимо медицины, используют в производстве омолаживающей и увлажняющей косметики и машинного масла. В попытке обезопасить популяции акул, ученые тестировали синтетическую версию вещества — из ферментированного сахарного тростника. Кроме того, его уже научились добывать из некоторых растений.

Тем не менее, согласно данным Shark Allies, около 17 вакцин-кандидатов, проходящих клинические испытания, содержат адъюванты, а пять из них созданы на основе сквалена из печени акул.

Зоозащитники выпустили петицию, в которой подчеркнули, что они ни в коем случае не хотят замедлять производство вакцин, но обращаются с просьбой применять для этого сквален неживотного происхождения. «Добыча акульего сквалена требует опоры на ограниченную популяцию диких животных. Численность большинства видов акул уже находится на критическом уровне и не выдержит спроса на вакцину. <…> Акулий сквален — не какой-то уникальный или «волшебный» ингредиент. Химическая структура его соединения (C30H50) идентична у акул и альтернатив неживотного происхождения. Следовательно, его эффективность в вакцинах должна быть одинаковой независимо от источника», — говорится в обращении.