Джиллиан Андерсон снялась в роскошной фотосессии для Harper’s Bazaar

В интервью британскому изданию актриса рассказала о работе и личной жизни.

Уже 15 ноября на Netflix выйдет четвертый по счету сезон сериала «Корона». Одним из центральных персонажей шоу станет бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, роль которой исполнила Джиллиан Андерсон. В преддверии выхода новых серий актриса украсила обложку декабрьского номера Harper’s Bazaar, а также дала изданию интервью, в котором рассказала о том, каково это — работать на одной площадке со своим любимым человеком (шоураннер «Короны» — партнер Джиллиан Питер Морган).

Оказалось, что, работая вместе, пара придерживалась очень простого правила. «Я не комментировала сценарий, а он не комментировал мою игру», — поделилась в интервью 52-летняя актриса. Кроме того, она рассказала о подготовке к роли Железной леди и о съемочном процессе. Впрочем, поклонники уже оценили фантастическое перевоплощение благодаря фотографиям и трейлеру: деловой костюм, нити жемчуга, прическа — все это превратило Джиллиан едва ли не в копию одной из самых влиятельных женщин Великобритании.

Насколько прекрасна актриса, фанаты в очередной раз убедились, увидев фотосессию для Harper’s Bazaar. На снимках Андерсон предстала в элегантных и утонченных образах. Обложку журнала звезда разместила у себя в Instagram, сопроводив подписью: «Знаю, сейчас не лучшее время, но, может быть, отвлечемся на минуту… Сегодня я на обложке Harper’s Bazaar! Поздравляю всех моих коллег, получивших премию «Женщина года»».