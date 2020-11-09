Джиджи Хадид поделилась селфи с новорожденной дочерью

25-летняя Джиджи Хадид, которая впервые стала мамой полтора месяца назад, пока очень осторожно делится подробностями о своей новорожденной дочери. Модель, которая родила ребенка от своего 27-летнего бойфренда Зейна Малика, еще не рассекретила имени девочки, а также пока не показала ее лицо. Тем не менее снимки с дочкой в ее блоге уже потихоньку стали появляться, так что, вероятно, скоро Джиджи станет публиковать их еще чаще.

Вчера она поделилась в сторис новым селфи с малышкой, которая трогательно спала у нее на плече.

Радости от того, что он стал отцом, не скрывает и возлюбленный Хадид. После рождения дочери Малик не смог скрыть своих радостных эмоций и отметил, что любовь, которую он испытывает к дочке, выше его понимания.

Когда родилась их девочка, Зейн был очень эмоционален. Это был особенный момент для него. Он заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочь, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим отцом и очень взволнован, — рассказывал инсайдер.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью

Пока Джиджи вовсю занята материнскими заботами и к работе еще не вернулась. Впрочем, учитывая то, что в форму она уже пришла, ее возвращение к модельной карьере, похоже, не за горами.