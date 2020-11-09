Цены на нефть взлетели на 8% на новостях об успехе вакцины Pfizer

Цены на нефть, фондовые индексы в Европе и фьючерсы на акции США взлетели на торгах в понедельник на новостях об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer.Фьючерсы на сорт Brent подорожали на 2,3 доллара за 20 минут и обновили 3-недельный максимум на отметке 43,09 доллара за баррель.

На 15.08 мск январские контракты дорожают на 7,8% и торгуются по 42,5 доллара за бочку. Котировки WTI в Нью-Йорке подскочили на 8,5% и пробили отметку 40 долларов за баррель впервые с 23 октября.

Как сообщает CNN, вакцина от Pfizer успешно прошла третью фазу испытаний, в рамках которой ее тестировали на больших группах добровольцев. Эффективность препарата, созданного в партнерстве с Biontech, составила 90% без серьезных претензий к безопасности. Регистрация начнется в ноябре. В отличие от российского «Спутника 5», созданного на основе аденовируса, вакцина Pfizer разработана на РНК-технологии с использованием рекомбинантных белков, что позволяет «закодировать» иммунитет к коронавирусу непосредственно в человеческий геном.

Рынки акций и сырья услышали «лучшие слова, какие только возможны», говорит глава исследований JPMorgan Securities Джойс Чанг. Появление вакцины «удачно совпало» с итогами американских выборов. «Республиканский сенат поможет гарантировать, что инициативы Трампа по поддержке бизнеса останутся в силе, тогда как при Джо Байдене в Белом доме новые пошлины в рамках торговых войн вряд ли материализуются», — отмечает Чанг.

На новостях о появлении первой вакцины, которая получит одобрение западных регуляторов, вместе с нефтью устремились в стратосферу фондовые индексы.

Рынки акций Европы взлетели на 5-7%, Eurostoxx50 прибавляет 5,75%, фьючерс на индекс S&P500 прибавляет 3,5%.

Рубль на МосБирже обновляет максимумы за две недели: курс доллара снижается на 1,1 рубля, до 76,31 рубля. Евро дешевеет на 1,26 рубля и торгуется на отметке 90,7450 — минимальной с 27 октября.

Золото падает на 2,1%, до 1908 долларов за унцию; дешевеют доллар и американский госдолг: доходность 10-летних казначейских облигаций с 0,81% подскочила до 0,9% годовых.