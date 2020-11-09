Болезнь Путина — Паркинсон или деменция?

Все больше европейских и американских СМИ пишут о прогрессирующей болезни Путина. Судя по последним видео — российскому президенту совсем плохо и он практически не может сконцентрировать свое внимание . Аналитики пока предполагают что это — Паркинсон или деменция.

Если статья DailyMail о неизлечимой болезни Путина соответствует действительности, то Московию в ближайшее время ожидают серьезные испытания, считают аналитики и комментаторы.

Напомним, что издания DailyMail и The Sun сообщили о болезни Паркинсона у Путина. Ранее в интервью «Эхо Москвы» о болезни Путина сообщил кремлевский инсайдер Валерий Соловей, которого бывший сокурсник Путина Юрий Швец считает проектом ФСБ и называет «попом Гапоном 2».

В Кремле срочно опровергли эти сведения. Что будет с РФ, если слухи о неизлечимом диагнозе верны, попытался спрогнозировать рашистский блогер Анатолий Несмиян (el_murid).

Он отметил, что в демократических странах состояние здоровья президента — открытая информация. На России это тайна за семью печатями, в связи с чем опровержение от Пескова не вызывает большого доверия.



Кроме того, со слов аналитика, в последнее время Путин совсем не выглядит здоровым, а некоторые его позы и движения совпадают с симптомами вышеуказанного диагноза.

«Если Дейли Мейл права, то ситуация действительно уже на грани — долго скрывать обострение болезни невозможно», — написал блогер. Он предположил, что с диагнозом может быть связано переписывание конституции и создание коллективного органа власти — Госсовета.

«Нового автократа найти в сложившейся ситуации невозможно… Печаль любой диктатуры — на личности диктатора замыкаются все балансы… Коллективный орган управления позволяет перенести имеющиеся сегодня балансы интересов в него и выруливать как-то уже внутри группы равных», — объяснил аналитик.

Кроме того, на днях в Госдуму был внесен законопроект о гарантии неприкосновенности бывшим президентам, что, вероятно, является подготовкой к уходу Путина из власти.

Несмиян сомневается, что коллективный орган власти, который строит Путин, будет успешен. Как только главарь Кремля уйдет, внутри начнется «война» за сферы влияния. В связи с этим, уверен «Эль-Мюрид», Путина попытаются «держать до конца».

«После ухода Путина посыплется все и быстро», — считает аналитик. Этот процесс, по его мнению, будет проходить в две стадии. Сначала за власть начнется борьба среди его ближайшего окружения, а потом победителей «сожрут» уже молодые кадры.

Для России, со слов Мюрида, это будет тяжелое время. Возможно, она останется «голой и босой» после этой войны за власть, и только после начнется строительство уже новой России.

Укажем со своей стороны, что никакой новой России не будет и быть не может. Это извечно кровавая страна при всех режимах и главарях. Единственный способ избавить мир от многовековой угрозы Улуса Джучи, расформировать Россию, освободив от российской оккупации десятки стран и народов, захваченных Московской Ордой.

КЦ