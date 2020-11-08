Владимир Горянский рассказал о 17-летней дочери

Народный артист Украины, актер Владимир Горянский рассказал о своей дочери.

Так, знаменитость поделился, что 17-летняя Мария окончила школу и учится в Америке. С детства девочка мечтала стать артисткой, говорится в «Світському житті».

Ничего не изменилось, только добавилось то, что я сказал: «Может кинорежиссер?». Она подумала и сказала: «И кинорежиссер!». И отправилась в Лос-Анджелес в киношколу и там занимается — отметил актер.

Кроме того, звезда поделился, что в этом году в декабре празднует 5-летие свадьбы с женой Еленой. Артист рассекретил, как пара планирует отпраздновать годовщину.

Я очень надеюсь, что мы сможем нормально в теплых краях… Ну Турция близко, Египет, Мальдивы немного подальше. Очень хочется тепла, тепла и моря. — поделился Горянский.