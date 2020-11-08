В столице Белоруссии начались брутальные задержания протестующих (фото, видео)

Бойцы ОМОН, а также люди в балаклавах и без знаков различия начали задержания в Минске. В 12:00 в городе началось новое протестное шествие против президента Александра Лукашенко, передают TUT.by, Onliner и «Белсат».

Люди собрались у ратуши и двинулись к стеле «Минск — город-герой» по маршруту Марша народовластия.

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Минчане из своих квартир засняли эпизоды применения силы. Людей задерживали, в частности, на проспекте Победителей у Дворца спорта, на проспекте Машерова, который перегорожен омоновцами со щитами, и в других местах. Позднее стали задерживать непосредственно у стелы. Численность протестующих там оценивается в несколько тысяч.

Очевидцы сообщают о хлопках: возможно, взрывах светошумовых гранат или выстрелах.

Аналогичные митинги протеста проходят в регионах. В Гродно, например, засняли военный грузовик, из которого доносится песня «Саня останется с нами».

По разным данным, задержаны от 16 до трех десятков человек.