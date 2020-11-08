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В Армении возможно дворцовый переворот

В Армении возможно дворцовый переворот — различные источники сообщают о потере контроля над страной президентом.

В соцсетях появились сообщения о возможной отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно записям в Facebook, политик якобы готовится покинуть пост в связи с обстрением карабахского конфликта. Бои на спорной территории продолжаются с 27 сентября.

Пресс-секретарь премьера Мане Геворкян назвала эту информацию недостоверной. Сами пользователи также отметили, что опубликованные сведения относятся к 2018 году.

8 ноября, 2020 | Category: Новости ﻿
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