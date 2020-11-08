Жизнь во спасение: Йонатан Нетаниягу Новым вице-президентом США станет афроамериканка » В Армении возможно дворцовый переворот В Армении возможно дворцовый переворот — различные источники сообщают о потере контроля над страной президентом. В соцсетях появились сообщения о возможной отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Согласно записям в Facebook, политик якобы готовится покинуть пост в связи с обстрением карабахского конфликта. Бои на спорной территории продолжаются с 27 сентября. Пресс-секретарь премьера Мане Геворкян назвала эту информацию недостоверной. Сами пользователи также отметили, что опубликованные сведения относятся к 2018 году.

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