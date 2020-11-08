Трамп отреагировал на победу Байдена на выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его коллега Джо Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Выборы еще не закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, подчеркнул республиканец, передает Reuters.

Таким заявлением он отреагировал на публикации в СМИ предварительных результатов выборов, согласно которым Джо Байден набрал 273 из необходимых 270 голосов выборщиков, тем самым обеспечив себе победу.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает», — отметил Трамп.

В свою очередь Байден уже тоже выступил с заявлением, он поблагодарил избирателей за доверие. «После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация», — сказал демократ.