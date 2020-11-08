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Режиссер «Трансформеров» может снять экшен про ограбление банка

Режиссер "Трансформеров" может снять экшен про ограбление банка

Майкл Бэй планирует выступить режиссером проекта под названием «Скорая помощь», сообщает Discussing Film.

Фильм станет голливудским ремейком одноименной датской картины, вышедшей в 2005 году. В ней рассказывалось о двух братьях, ввязавшихся в ограбление банка. Когда задуманная схема пошла не по плану, героям пришлось угнать машину скорой помощи вместе с заложниками.

Сценарий англоязычного ремейка написал Крис Федак, один из авторов сериала «Легенды завтрашнего дня». Съемки запланированы на январь 2021, однако Бэй пока что не дал официального согласия.

8 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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