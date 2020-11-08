Режиссер «Трансформеров» может снять экшен про ограбление банка

Майкл Бэй планирует выступить режиссером проекта под названием «Скорая помощь», сообщает Discussing Film.

Фильм станет голливудским ремейком одноименной датской картины, вышедшей в 2005 году. В ней рассказывалось о двух братьях, ввязавшихся в ограбление банка. Когда задуманная схема пошла не по плану, героям пришлось угнать машину скорой помощи вместе с заложниками.

Сценарий англоязычного ремейка написал Крис Федак, один из авторов сериала «Легенды завтрашнего дня». Съемки запланированы на январь 2021, однако Бэй пока что не дал официального согласия.