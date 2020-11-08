Приянка Чопра рассказала, как стала «Мисс Мира» в 18 лет

В новом интервью People Приянка Чопра рассказала о неловком моменте во время конкурса «Мисс Мира». Приянка получила этот титул в 2000 году, когда ей было 18 лет.

Актриса рассказала, что во время торжественной проходки, после того как ей вручили корону, с нее чуть не спало платье. «Платье было приклеено ко мне скотчем. К концу шоу, когда меня объявили победительницей, я сильно вспотела, потому что нервничала, и скотч отклеился. Все время, пока я ходила по сцене, я держала руки в намасте. И люди думали, что это реально намасте, а я на самом деле так держала платье. Было очень неудобно», — поделилась Чопра.

Она также вспомнила бал Met Gala в 2018 году, когда выбрала слишком узкое платье, в котором едва могла дышать. «На мне было кроваво-красное платье Ralph Lauren с золотым капюшоном. Очень красивое. Но корсет под ним был такой тугой, что я не могла дышать. Казалось, что он деформировал мне ребра. Было очень сложно высидеть весь ужин, поесть толком в тот вечер мне тоже не удалось», — рассказала актриса.

На днях муж Приянки Ник Джонас показал свою возлюбленную во время празднования индуистского праздника Карва-чаутх, для которого актриса нарядилась в национальные одежды. «Как мне повезло иметь дома такую жену», — написал в микроблоге Джонас.