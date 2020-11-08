Новый президент США Байден получил рекордные 74 миллиона голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что избиратели отдали ему убедительную победу — рекордные 74 миллиона голосов. Он рассказал об этом в ходе обращения к нации, трансляцию которого вел телеканал ABС News.

Байден начал обращение в 4:30 по московскому времени. Он отметил, что намерен начать работу с победы над коронавирусом. Также демократ рассказал о намерении добиваться лидерства Соединенных Штатов в мире.

«Мы выиграли выборы, получив такое число голосов, какое никто раньше не получал. Я добивался этого поста, чтобы Америку вновь стали уважать в мире», — отметил он.

О том, что Байден побил рекорд по числу полученных голосов избирателей, сообщал 4 ноября телеканал CNBC. На тот момент за него проголосовали 70 107 686 человек.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.