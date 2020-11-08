МосБиржу «атаковали» покупатели долларов: Спрос на валюту достиг рекорда с 2014 года

Московская биржа зафиксировала резкий всплеск числа желающих избавиться от рублей и купить доллары США. На вечерней сессии валютного рынка в пятницу количество заявок на покупку в паре доллар-рубль с расчетам завтра достигало 5,2 тысячи, следует из данных в терминале Quik.

Это значение близко к рекорду за все время доступных данных Больше заявок на приобретение долларов (6 тысяч) в биржевом «стакане» стояло лишь однажды — 18 декабря 2014 года, спустя два дня после исторического «черного вторника» с обвалом рубля до 80 за доллар и 100 за евро.

В этом году максимальное число желающих купить валюту биржа фиксировала 16-17 марта, когда рубль начал стремительно рушиться вместе с ценами на нефть, а затем — в первых числах июня, когда курс доллара на короткое время падал ниже 70 рублей.

С тех пор, как правило, число заявок от покупателей колебалось около 3 тысяч, в редкие моменты поднимаясь до 4 тысяч.

Покупатели валюты появились на бирже после того, как рубль неожиданно и резко укрепился на фоне выборов США.

За два дня — 3 и 5 ноября — курс доллара упал на 3,4 рубля, или 4,2% — рекордно с января 2016 года. Начав неделю скачком до 80,9525 рубля, «американцев» в четверг падал ниже 77 рублей, а завершил неделю на отметке 77,41.

Евро снижался медленнее, следуя за динамикой форекса, где доллар обновил 2-месячный минимум. Курс европейской валюты с 94,14 рубля в понедельник упал до 92,0125 рубля на закрытии пятничных торгов.

C начала года, впрочем, рубль теряет 25% к доллару и 30% к евро, что делает его третьей худшей валютой развивающихся рынков (после турецкой лиры и бразильского реала).

Дальнейшая судьба рубля будет зависеть от администрации Джо Байдена и его решимости вводить новые санкции.

«В среднесрочной перспективе рубль, скорее всего, будет отставать от активов других EM при президентстве Байдена из-за возросшей вероятности новых санкций США к РФ и/или как минимум меньшей открытости Белого дома ко внешней политике РФ», — говорит старший аналитик по развивающимся рынкам Informa Global Markets в Лондоне Кристофер Шилз.

«Даже республиканский Сенат вряд ли поможет России, поскольку на самом деле позицию США диктовал Трамп и его личные отношения с Путиным. Был ряд поддерживаемых обеими партиями законопроектов о санкциях к РФ, многие из них были предложены республиканцами, которые традиционно занимали к РФ более ястребиную позицию, чем демократы. Поэтому без Трампа обе партии могут с новой силой добиваться санкций в отношении РФ», — рассуждает Шилз.

С другой стороны, победа Байдена откроет новый «поток фискальных стимулов, и рынки, в том числе и развивающиеся, получат мощную финансовую поддержку», указывает говорит генеральный директор Sputnik AM в Москве Александр Лосев.

В результате «рискованные активы будут дорожать, а доллар будет глобально дешеветь, что также поддержит рубль», говорит стратег Сбербанка Юрий Попов. По его прогнозу, к концу ноября доллара снизится до 74, а закончит год на отметке 70 рублей.

Санкции против российского госдолга, если они состоятся, развернут ситуацию на 180 градусов: можно ждать падения рубля до 83-86 за доллар (и почти 100 за евро), считает глава аналитического отдела ИК «Риком Траст» Олег Абелев.

Если же в этот «коктейль» добавится снятие нефтяных санкций с Ирана, доллар может подскочить и до 100 рублей на фоне обвала нефти до 20-25 долларов за баррель, предупреждает руководитель ИАЦ «Альпари» Алексанлр Разуваев.

Худший сценарий — это жесткие санкции против госбанков с запретом на проведение долларовых операций, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: в этом случае валютный рынок ждет отток капитала на 100-150 млрд долларов, а ситуация с курсом заставит вспомнить 2014 год.