Меладзе представил новый состав «ВИА Гры»

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представил новый состав группы «ВИА Гры». Запись эфира размещена на YouTube-канале шоу.

В составе музыкального коллектива осталась 24-летняя Ульяна Синецкая. Новыми солистками группы стали ее ровесница, конкурсантка проекта «X-Factor» Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова.

Ведущий Иван Ургант поздравил Константина Меладзе с 20-летием группы и спросил, отличаются ли ее нынешние участницы от прежних солисток коллектива. Продюсер ответил положительно. «Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное — харизма, это самое редкое и ценное качество», —сказал Меладзе.

Группа «ВИА Гра» была основана в Киеве в 2000 году. За эти годы коллектив сменил несколько составов, на данный момент бывшими солистками коллектива являются 17 девушек, среди которых певицы Вера Брежнева, Анна Седокова и Светлана Лобода.