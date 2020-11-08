Лучшие казино с быстрыми выплатами

Играя на деньги в лучших казино сети, клиенты всегда ожидают получение выигрыша на карту в короткие сроки. Отсутствие необходимости ожидания своих денег повышает доверие к клубу и привлекает еще больше посетителей. Кроме получения реальных денег, важно еще иметь возможность выводить и бонусные начисления на основной счет после отыгрыша.

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Кто может выводить выигрыш и вносить депозит на счет клуба?

Для проведения любых действий в азартных заведениях онлайн, кроме запуска демо версии слотов, клиентам необходимо пройти быструю регистрацию. Только при наличии личного кабинета можно совершать денежные переводы и участвовать в бонусных раздачах. Каждый официальный клиент может внести рекомендуемую сумму на депозит и получить бонус. Такие предложение — это нормальная практика в современных и популярных казино, позволяющая привлечь большее число игроков.

Любой из бонусов имеет свои условия получения, и прежде чем удастся вывести эту сумму на основной счет, ее необходимо отыграть по установленному вейджеру. В нем зачастую кроме множителя указаны и временные рамки, в которые необходимо уложиться.

Правила вывода выигрыша на электронный кошелек

Рейтинговые азартные клубы всегда заботятся в первую очередь о комфорте своих клиентов. Именно поэтому можно воспользоваться одним из методов вывода из нескольких предложенных вариантов. Чаще всего доступны такие способы:

карты Maestro, Mastercard, Visa;

онлайн-банкинг;

платежные системы международного уровня;

популярные электронные кошельки.

Указывая один из платежных сервисов в своем профиле, важно учитывать необходимость совпадения информации о владельце денежного счета и аккаунта в казино. Честные клубы также советуют использовать только идентифицированные электронные кошельки, позволяющие подтвердить личность его владельца. В случае несовпадения каких либо данных или при использовании чужих счетов и карт кабинет блокируется администрацией, а все транзакции отменяются.

Зачастую на получение небольших выигрышей уходит до 48 часов, но в случае увеличения суммы в заявке обработка может занять более двух суток, но все правила изначально озвучены в инструкциях казино.

Верификация личности: кому она нужна?

Если пользователь является постоянным и активным клиентом казино, ему в скором времени может понадобиться пройти верификацию. Особенно это важно при выводе крупных сумм, превышающих 1000 долларов. Наличие подобной процедуры говорит о честных намерениях клуба и отсутствии мошенничества.

Во время верификации пользователю необходимо предоставить сканы некоторых документов для подтверждения своей личности и истинного возраста. Также это нужно для выявления мошенников, которые создают несколько аккаунтов с целью накопления бонусных средств.