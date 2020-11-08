Как бы выглядели известные блокбастеры, если бы их сделали в виде книг 50-х

Дизайнер и иллюстратор из Северной Каролины Мэтт Стивенс переосмысливает свои любимые фильмы как старинные книги в рамках текущего проекта под названием «Хорошие фильмы как старые книги». 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.