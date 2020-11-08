Дизайнер и иллюстратор из Северной Каролины Мэтт Стивенс переосмысливает свои любимые фильмы как старинные книги в рамках текущего проекта под названием «Хорошие фильмы как старые книги».
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Как бы выглядели известные блокбастеры, если бы их сделали в виде книг 50-х
Дизайнер и иллюстратор из Северной Каролины Мэтт Стивенс переосмысливает свои любимые фильмы как старинные книги в рамках текущего проекта под названием «Хорошие фильмы как старые книги».
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