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Как бы выглядели известные блокбастеры, если бы их сделали в виде книг 50-х

Дизайнер и иллюстратор из Северной Каролины Мэтт Стивенс переосмысливает свои любимые фильмы как старинные книги в рамках текущего проекта под названием «Хорошие фильмы как старые книги».

1.

фильмы как старые книги

2.

фильмы как старые книги

3.

фильмы как старые книги

4.

фильмы как старые книги

5.

фильмы как обложки книг

6.

фильмы как обложки книг

7.

фильмы как обложки книг

8.

фильмы как обложки книг

9.

фильмы как обложки книг

10.

фильмы как обложки книг

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12.

8 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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