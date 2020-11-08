Число заражений коронавирусом в мире перевалило за 50 миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

По его информации, к утру 8 ноября в мире зарегистрировано 50 263 885 случаев заражений коронавирусом. При этом более 1,25 миллиона случаев остаются активны, еще 35,54 миллиона человек излечились. С начала пандемии скончались 1 256 354 человека.

Однако, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заражений только приближается к отметке в 50 миллионов и составляет 49 822 322. Больше всего случаев зарегистрировано в США (9,85 миллиона), на втором месте Индия (8,5 миллиона), в Бразилии 5,65 миллиона заражений. В пятерке стран с наибольшим числом заболевших также Россия (1,74 миллиона) и Франция (1,7 миллиона).

http://pharmpedia.org/2020/11/08/chislo-zarazhenij-koronavirusom-v-mire-perevalilo-za-50-millionov/