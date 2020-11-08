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Байден начал подготовку к передаче власти в США

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена начал подготовку к передаче власти от действующей администрации главы государства Дональда Трампа, хотя итоги выборов еще не утверждены. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Байден вместе со своим кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис запустили соответствующий раздел на сайте кандидата Buildbackbetter.com, где обозначили основные направления своей работы на период президентства Байдена. Это будут борьба с COVID-19, расовым неравенством и изменением климата, а также восстановление экономики.

8 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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