Азербайджан взял ключевой город Карабаха

Президент Алиев заявил, что Шуши теперь находится под контролем азербайджанских войск. «Карабах наш!» — добавил он. Захват Шуши открывает возможности для прямого обстрела столицы НКР Степанакерта и захвата трассы, соединяющей Карабах и Армению. О том, что линия фронта подошла почти вплотную к населенному пункту, стало известно 29 октября.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал идущие в районе ключевого города Карабаха сражения «тяжелыми и решающими».