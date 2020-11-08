Армия США разрабатывает систему дополненной реальности для военных собак

Компания Command Sight приступила к разработке уникальной версии дополненной реальности – для собак. Это заказ от американской военной исследовательской структуры Army Research Laboratory. Технология предназначена не для всех собак, а лишь для тех, что стоят на службе и вынуждены выполнять миссии, в которых есть риск для жизни. Если проект завершится успешно, можно будет говорить о принципиально новом взаимодействии животного и человека.



На военной службе отношение к собакам менее щадящее, чем в других организациях – животных в целом берегут, но готовы пожертвовать ими в случае необходимости. А вот человека, который является оператором и управляет собакой в боевой ситуации, необходимо сохранить – это чрезвычайно ценный кадр. Поэтому в Army Research Laboratory пришли к концепции разделения собаки и кинолога во время миссии, к необходимости обеспечить удаленное управление собакой из укрытия, без физического контакта с кинологом.

За основу взяли существующие методы, когда оператор отдает команды не голосом, а жестами или при помощи лазерной указки. От разработчиков Command Sight требуется перенести эти сигналы в форме дополненной реальности на очки собаки. Сами очки уже давно применяются – нужна лишь новая начинка к ним, и пробные версии такой системы уже показали неплохой результат.



При помощи встроенной камеры оператор может видеть все, что видит его подопечное животное, и оценивать обстановку. Но сразу возникает проблема – собака воспринимает окружающий мир иначе, ее зрение кардинально отличается от человеческого. Поэтому и систему графических указателей на виртуальном дисплее нужно создавать под собак, для чего в Command Sight всесторонне изучают данную тему. Их главный помощник в этом деле – ротвейлер Матер, который принадлежит основателю компании, доктору А. Дж. Пеперу.