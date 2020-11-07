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Врач объяснил, почему больным коронавирусом нельзя есть соленые огурцы

Пациентам с коронавирусной инфекцией лучше урезать объем соленых продуктов в ежедневном рационе. Об этом на радио Sputnik сообщил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Доктор отметил, что соленая пища сгущает кровь, что усугубляет течение коронавирусной инфекции.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше», — объяснил эксперт.

Именно поэтому во время болезни необходимо поддерживать в организме водно-солевой баланс, есть меньше соленой рыбы и соленых огурцов. Лучше пить больше воды и не употреблять алкоголь, который, в свою очередь, способствует обезвоживанию.

7 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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