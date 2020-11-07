В Японии обнаружили плавающую под водой осу

Исследователи обнаружили в Японии осу-паразита, которая умеет нырять и оставаться под водой, пока выслеживает свою жертву.

Ранее неизвестный вид назвали Microgaster godzilla в честь гигантского монстра из фильмов, который эффектно появляется из воды. Новое насекомое описано в научном журнале в Journal of Hymenoptera Research.

Оса-годзилла паразитирует на гусеницах моли Elophila turbata. Гусеницы обычно прячутся под водой, окружая себя своеобразным «коконом» из мелких листьев, чтобы стать незаметными для хищников.

Оса тщательно исследует водную поверхность. Замечая гусеницу, она подныривает под нее и вытаскивает на поверхность острыми крюками на лапках. Microgaster godzilla откладывает яйца прямо в теле своей жертвы.