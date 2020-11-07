В Израиле нашли применение использованным медицинским маскам

В Израиле и во всем мире в настоящее время накапливаются миллионы использованных одноразовых масок. Аграрии обнаружили,, что в них можно выращивать рассаду

Об этом заявил директор питомника «Гилат» «Еврейского национального фонда» в Западном Негеве Пабло Черкасский, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 9 канал израильского ТВ.

«Каждый раз, меняя маску в течение последних месяцев, я думал, как же ее можно использовать на благо природы. Ведь огромное количество разовых масок загрязняют нашу экологию, увеличивая объемы мусора. Я лично считаю, что с экологической точки зрения правильнее использовать многократные маски. Но потом мне пришла в голову мысль, что в использованных масках можно было бы выращивать растения вместо горшков. Я решил проверить свои догадки, наполнил маски компостом и поместил туда проросшие семена различных пород растений — деревьев и кустарников. и они дали замечательные паросли. Рассада получилась не хуже , чем в горшках «, — отметил он.

Такие «горшки» можно ставить на поддон. В поддон рекомендуется налить воду. Уровень воды не должен превышать 1-2 см.

Цветовод рекомендует выращивать в использованных масках и пряности, которые не требуют большой глубины почвы, такие как мята и базилик. Также там можно высаживать цветы и многое другое.