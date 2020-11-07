Тихановская обвинила Лукашенко в желании править «за счет здоровья народа»

Светлана Тихановская отреагировала на задержания нескольких десятков человек на «марше медиков» в Минске.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что в стране каждый день заражаются коронавирусом около тысячи человек

«Но вместо того, чтобы признавать подвиг медиков, режим задерживает их на мирной акции и по двадцать человек сажает в один автозак», — говорится в ее Telegram-канале.

По мнению экс-кандидата в президенты, Александра Лукашенко не волнует, что уволенный или арестованный медик не сможет спасти пациентов, и он «пытается удержать власть ценой здоровья целого народа».