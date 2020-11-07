Стало известно, в каком возрасте человек начинает стареть

Старение неизбежно. При этом процессы в организме людей начинают идти на спад в зависимости от особенностей образа жизни, от количества и силы перенесенных стрессов, а также от экологии места проживания, отмечают медики, которых цитирует today.ua.

Специалисты изучили работу генов человека в возрасте с 20 до 90 лет и пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. По словам ученых, в это время меняется работа генов, что влечет характерные физиологические изменения.

Чтобы замедлить этот процесс, эксперты советуют регулярно заниматься спортом, следить за своим рационом питания, стараться сохранять позитивный настрой и обеспечить себе здоровый сон.