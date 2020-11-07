Пугачева рассказала о своем отношении к Жванецкому

Певица Алла Пугачева скорбит по скончавшемуся сатирику Михаилу Жванецкому.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда», — написала примадонна в своем Instagram. Артистка назвала смерть Жванецкого «невосполнимой утратой». «Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — добавила певица, снабдив пост хэштегом «гений умер».

Ранее сегодня стало известно, что Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. Фразы из его монологов стали настолько популярными, что «ушли в народ», а сам писатель и сатирик стал классиком.