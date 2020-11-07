Определена лучшая для путешествий страна Европы

Статус лучшей страны Европы для путешествий в текущем году получила Португалия. Международное жюри присудило ей награду World Travel Awards четвертый раз подряд, сообщается на официальном сайте премии.

При этом лучшей зоной для пляжного отдыха было признано побережье Алгарве на юге Португалии.

Премия ежегодно присуждается экспертами из Всемирного совета путешествий и туризма. В этом году, помимо Португалии, на нее также претендовали Австрия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания, Швейцария.