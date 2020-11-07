Не только Дания: коронавирус с мутацией нашли еще в пяти странах

Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция оказались поражены новым штаммом коронавируса, который мутировал в организме норок и ранее был выявлен на территории Дании.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, норки в пяти странах заразились после контакта с инфицированными людьми, которые могли приехать из-за рубежа.

Отмечается, что генетические модификации вызывает перемещение вируса между животными и человеком. Ученые опасаются, что появление более агрессивного штамма COVID-19 может свести на нет все усилия по созданию вакцины.

Ранее власти Великобритании приняли решение полностью запретить въезд из Дании на свою территорию из-за сообщений о масштабных вспышках коронавируса на фермах по разведению норок.