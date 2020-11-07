Кинокомпания Warner Brothers разрывает контракт с Джонни Деппом

Кинокомпания Warner Brothers разрывает контракт с Джонни Деппом. Сегодня Джонни Депп на своей официальной странице в Instagram опубликовал следующее письмо:

«В свете последних событий, я бы хотел сделать заявление.

Первое, спасибо всем, кто поддерживал меня все это время. Я был тронут вашими сообщениями с пожеланиями любви в последние дни.

Во-вторых, я бы хотел, чтобы вы знали о том, что я вынужден разорвать контракт с Warner.Bros. и отказаться от роли Гриндевальда в «Фантастических Тварях», я вынужден согласиться с компанией и пойти на этот шаг.

И, наконец, я хотел бы сказать, это сюрреалистичное решение британского суда никак не повлияет на мое стремление добиться правды, я буду обжаловать это решение.

Я намерен доказать, что все обвинения против меня ложны. Моя жизнь и карьера не должны определяться этим моментом.

Спасибо, что прочитали.

Искренне ваш, Джонни Депп»