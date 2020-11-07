Кинокомпания Warner Brothers разрывает контракт с Джонни Деппом. Сегодня Джонни Депп на своей официальной странице в Instagram опубликовал следующее письмо:
«В свете последних событий, я бы хотел сделать заявление.
Первое, спасибо всем, кто поддерживал меня все это время. Я был тронут вашими сообщениями с пожеланиями любви в последние дни.
Во-вторых, я бы хотел, чтобы вы знали о том, что я вынужден разорвать контракт с Warner.Bros. и отказаться от роли Гриндевальда в «Фантастических Тварях», я вынужден согласиться с компанией и пойти на этот шаг.
И, наконец, я хотел бы сказать, это сюрреалистичное решение британского суда никак не повлияет на мое стремление добиться правды, я буду обжаловать это решение.
Я намерен доказать, что все обвинения против меня ложны. Моя жизнь и карьера не должны определяться этим моментом.
Спасибо, что прочитали.
Искренне ваш, Джонни Депп»
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