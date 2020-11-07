Энн Хэтэуэй прокомментировала скандал с фильмом Роберта Земекиса «Ведьмы»

В Голливуде разгорелся очередной скандал. На этот раз создателей фильма «Ведьмы» обвинили в оскорблении людей с инвалидностью.

В частности, претензии коснулись главного персонажа в исполнении Энн Хэтэуэй — ведьма показана с руками, похожими на эктродактильную аномалию конечностей, более известную как «раздвоенная рука» (является типичным отсутствие одного или нескольких пальцев на ноге или руке).

Сама Хэтэуэй не осталась в стороне и опубликовала в своем Instagram ролик, записанный с людьми с инвалидностью. В посте актриса извинилась за то, что оскорбила чувства тех, у кого есть диагноз «раздвоенная рука».

«Позвольте мне начать с того, что я делаю все возможное, чтобы быть чувствительной к чувствам и переживаниям других людей… Как тот, кто действительно верит в инклюзивность действительно ненавидит жестокость, я прошу прощения за причиненный боль. Простите», – написала Энн Хэтэуэй.

Актриса добавила, что не обратила внимание на детали изображения Верховной Ведьмы. В противном случае Хэтэуэй не допустила бы, чтобы ее героиня предстала перед камерой в таком образе. Кинозвезда добавила, что впредь не будет допускать таких ошибок.

«Я особенно хочу сказать, что сочувствую детям, имеющим раздвоенные конечности. Теперь, когда я больше осведомлена в этой теме, я выражаю особые извинения тем, кто упорно поддерживает вас и любит так, как я своих детей. Простите, что подвела, – добавила Хэтэуэй.