Британия закрыла границу с Данией из-за мутации коронавируса

Ситуация с распространением «норочьего» коронавируса делает Данию одной из самых опасных стран.

Власти Великобритании приняли решение полностью запретить въезд из страны на свою территорию. При этом исключений не будет даже для дипломатов.

Министр транспорта Грант Шэппс заявил, что ограничения вступают в силу в 04:00 субботы, 7 ноября.

«Решение действовать быстро последовало за тем, что власти Дании сообщили о масштабных вспышках коронавируса на фермах по разведению норок. Обеспечение безопасности британцев останется нашим главным приоритетом», — написал он в Twitter.

Дания стала единственной страной, въезд из которой разрешен только для обладателей британского гражданства и вида на жительство. Им и их родственникам придется провести две недели в строгой самоизоляции.

Отмечается, что возможность смягчения этого запрета будут рассматривать каждую неделю.

Ранее Великобритания вернулась к жесткому карантину из-за распространения коронавируса. С 5 ноября жители Англии могут покинуть свои дома только в случае необходимости.