Большая часть Карабаха фактически в окружении

В Армении опровергли информацию азербайджанской стороны о взятии Шуши в Нагорном Карабахе и водружении флага Азербайджана на минарете городской мечети. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В азербайджанском сегменте соцсетей начали распространять видеоролики с флагом, который был прикреплен к минарету, утверждая, что это мечеть Гевхар-Ага в Шуши.

Однако фактически Шуши и большая часть карабаха находятся в окружении войск Азербайджана.

Ранее представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана пытаются любой ценой прорваться к Шуши и повесить свой флаг в городе ко дню флага, отмечаемом в республике 9 ноября. На подступах к Шуши несколько дней идут интенсивные бои.