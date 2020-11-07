Более десяти стран оказались на пороге массового голода

Более десяти стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ООН.

Конфликты, экономические трудности, экстремальные погодные условия и пандемия коронавируса ограничивают доступ к продовольствию для сотен тысяч людей. Нестабильность в мире растет, 16 странам грозит обострение проблемы голода, пишет издание. «Горячими точками» эксперты ООН назвали районы Буркина-Фасо, северо-восточной Нигерии, Южного Судана и Йемена. Цены на еду и погодные условия будут определять дальнейшее развитие ситуации, уверены в организации.

Ранее миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса. Такой прогноз дал глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли. По его словам, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимо почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода.