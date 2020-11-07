Беременная Эмили Ратаковски снялась в бикини своего бренда

Откровенные рекламные фото известной модели появились в соцсети. Знаменитость, будучи беременной, продолжает сама рекламировать пикантные бикини.
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски беременной снялась в рекламной кампании собственного бренда купальных костюмов и нижнего белья Inamorata Woman. Смелые кадры были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда.
29-летняя манекенщица запечатлена в оранжевом бикини с фирменным голубым принтом и в белом халате, накинутом на плечи.
На Эмили купальный костюм модели Neptune из новой коллекции ее марки.
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