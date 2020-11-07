Более десяти стран оказались на пороге массового голода Большая часть Карабаха фактически в окружении » Азербайджан заявил о вынужденном отступлении армии Армении в Карабахе Министерство обороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно заявлению ведомства, в течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября армянская армия обстреливала позиции вооруженных сил Азербайджана и мирные населенные пункты на различных направлениях фронта. Представители министерства отметили, что, в итоге, армянская армия, понеся потери в живой силе и технике, была вынуждена отступить. Отмечается, что на данный момент боевые действия продолжаются.

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