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Азербайджан заявил о вынужденном отступлении армии Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о вынужденном отступлении вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, в течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября армянская армия обстреливала позиции вооруженных сил Азербайджана и мирные населенные пункты на различных направлениях фронта. Представители министерства отметили, что, в итоге, армянская армия, понеся потери в живой силе и технике, была вынуждена отступить. Отмечается, что на данный момент боевые действия продолжаются.

7 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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