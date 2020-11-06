ЗРК С-300 показали нулевой результат против тактических ракет и беспилотной авиации в ходе войны в Карабахе

Российские ЗРК С-300 показали нулевой результат против тактических ракет и беспилотной авиации в ходе войны в Карабахе. Эти российские системы ПВО есть и у Армении, и у Азербайджана. Но обе стороны так и не смогли что-нибудь сбить с помощью С-300. Они оказались непригодными в реальной войне.

Вопреки многочисленным ракетным ударам с применением тактических ракетных комплексов, зенитно-ракетные комплексы С-300, находящиеся как на вооружении Армении, так и на вооружении Азербайджана, ни разу и не получили своего боевого применения, обращают внимание специалисты