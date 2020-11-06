Российские ЗРК С-300 показали нулевой результат против тактических ракет и беспилотной авиации в ходе войны в Карабахе. Эти российские системы ПВО есть и у Армении, и у Азербайджана. Но обе стороны так и не смогли что-нибудь сбить с помощью С-300. Они оказались непригодными в реальной войне.
Вопреки многочисленным ракетным ударам с применением тактических ракетных комплексов, зенитно-ракетные комплексы С-300, находящиеся как на вооружении Армении, так и на вооружении Азербайджана, ни разу и не получили своего боевого применения, обращают внимание специалисты
Несмотря на то, что комплексы С-300 объявлены Россией одними из самых передовых средств ПВО средней и большой дальности в мире, пока что наблюдается абсолютно нулевой результат.
Армения свободно наносит удары тактическими ракетными комплексами по Азербайджану, а Азербайджан в добавок к применению своих комплексов тактического назначения, активно наносит удары и с применением боевой авиации.
«Как ни печально это звучит, но С-300 продемонстрировали полнейшую пассивность в Нагорном Карабахе, не только не сбив ни одной ракеты, но и даже не обнаружив их. Нечто подобное уже два года наблюдается на территории Сирии, что вызывает очень серьёзную озабоченность, особенно на фоне того, что Россия активно использует эти ЗРК для защиты своей территории», — заявляют эксперты.
Следует отметить, что за полтора месяца вооруженного конфликта в Карабахе, Армения потеряли несколько радаров, мобильных командных пунктов и мобильных пусковых установок ЗРК С-300. Они были уничтожены турецкими дронами, которые использует Азербайджан.
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