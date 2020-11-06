Знаменитый Дэвид Кроненберг снялся в новом «Стартреке»

Знаменитый режиссер психологических фильмов и фильмов-ужасов Дэвид Кроненберг снялся в новом «Стартреке».

Хотя у нас не было полнометражного фильма Дэвида Кроненберга с 2014 года, за это время режиссер поиграл актерскими мускулами в нескольких ролях, две из которых только за последний год: « Исчезновение в Клифтон-Хилл » и « Падение » соответственно. . И похоже, что его актерское путешествие 2020 года еще не закончено, как шокирующе обнаружили фанаты « Звездного пути: Открытие » в рекламе будущего эпизода.

Дэвид Пол Кроненберг (англ. David Paul Cronenberg, род. 15 марта 1943, Торонто) — канадский кинорежиссёр и сценарист, один из крупнейших представителей американского независимого кино. В 1999 году возглавлял жюри Каннского кинофестиваля.

6 сентября 2018 года на 75-м Венецианском кинофестивале Дэвид Кроненберг получил почётного «Золотого льва» за вклад в кинематограф.