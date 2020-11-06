ВВС США обзаведутся «летающими танкерами» нового поколения

ВВС США намерены до конца 2020 года объявить тендер на разработку и проведение испытаний самолета-заправщика нового поколения, который в перспективе должен будет постепенно заменить в войсках «летающие танкеры» KC-46A Pegasus. Как пишет Air Force Magazine, финансирование программы разработки, получившей обозначение KC-Y, планируется начать в 2022 финансовом году (начнется 1 октября 2021 года), а закупки нового самолета — после 2027 года.

В настоящее время ВВС США получают новые самолеты-заправщики KC-46A, разработкой которых с 2012 года занимался американский авиастроительный концерн Boeing. Эти самолеты постепенно заменяют в войсках устаревшие «летающие танкеры» KC-135 Stratotanker. В общей сложности военные должны получить 179 новых самолетов, поставка последнего их которых запланирована на 2027 год.

KC-46A разработан на базе грузовой версии пассажирского лайнера Boeing 767. Самолет может развивать скорость до 920 километров в час и совершать полеты на расстояние до 12,2 тысячи километров. KC-46A будет перевозить до 92 тонн топлива или грузы массой 29,5 тонны. Поставка первого серийного самолета американским военным состоялась в середине января 2019 года.

О том, что ВВС США намерены объявить тендер на разработку KC-Y до конца 2020 года заявила командующая транспортной авиацией ВВС США генерал Жаклин Ван Овост. По ее словам, конкурс будет открытым, заявки на участие в нем сможет подать любая американская авиастроительная компания. KC-Y станет промежуточным проектом между KC-46A и «летающими танкерами» нового поколения. Последние будут разрабатываться по программе KC-Z.

Одним из участников тендера KC-Z планирует стать американская компания Lockheed Martin. В 2016 году она раскрыла некоторые подробности проекта перспективного самолета. Новый самолет-заправщик должен будет действовать в условиях умеренного противодействия противника. По оценке Lockheed Martin, новые «летающие танкеры» будут выполнять полеты на расстоянии 400-800 километров от непосредственной угрозы, но в зоне действия радаров и авиации противника.