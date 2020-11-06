В США приготовились к объявлению Байдена о победе на выборах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может объявить о своей победе на выборах уже 6 ноября. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что Секретная служба США отправила дополнительных агентов в город Уилмингтон (штат Делавэр) из-за предполагаемой речи Байдена там. Известно, что в штабе кандидата рассказали о готовности демократа «сделать важное заявление».

В обязанности Секретной службы США входит охрана государственных объектов и высших должностных лиц, среди которых президент и вице-президент.

Ранее американские судебные наблюдатели опубликовали сравнение данных демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В ходе исследования специалисты выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората. Выяснилось, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза.