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В США предотвратили атаку на центр подсчета голосов

В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) готовили нападение на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей.

Как сообщает местный телеканал WPVI, полиция раскрыла заговор группы людей и задержала одного мужчину.

Отмечается, что приезжие из штата Виргиния планировали атаковать здание на автомобиле Hummer, у них также было изъято оружие.

Правоохранители не исключают, что злоумышленники являются членами одной семьи.

Напомним, итоги выборов 3 ноября не оглашаются до сих пор. Демократ Джо Байден и республиканец, действующий президент США Дональд Трамп пока имеют примерно равные шансы на победу. В Филадельфии приостановили подсчет бюллетеней избирателей, пытаясь выполнить постановление суда, которое позволило наблюдателям от Республиканской партии подойти ближе к столам.

6 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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