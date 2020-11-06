Альянс НАТО показал Москве, как он контролирует все ее авиабазы на оккупированном Крыму Американские исследователи отчитались об очередном успешном использовании псилоцибина в терапии » В широкий прокат на следующей неделе выходит американский триллер «Криминальные боссы» В широкий прокат на следующей неделе выходит американский триллер «Криминальные боссы«.

«Криминальные боссы» является дебютной работой режиссера Кларка Дьюка. Также Дьюк принял участие в написании сценария (вместе с соавторами Эндрю Бункронгом и Джоном Брэндоном) и сыграл одну из ведущих ролей в паре с Лиамом Хемсвортом. По замыслу Дьюка фильм является одой повседневной жизни в глубинке.

Мелкие наркоторговцы Кайл и Свайн работают на загадочного босса, которого никогда не видели. И все бы ничего, если бы мужчины не запороли одно дело и, чтобы избежать наказания, решили уничтожить доказательства. И последствия и смертельные приключения не заставят себя ждать.

Снимали фильм в октябре 2018 года в штате Алабама. Премьерный показ должен был состояться в марте 2020 года, однако был перенесен из-за мировой пандемии.

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