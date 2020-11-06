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В Австрии закроют радикальные мечети

Власти Австрии закроют ряд радикальных мечетей после исламистского теракта в Вене. Об этом объявили министр культуры Сюзанне Рааб и министр внутренних дел Карл Нехаммер, передает австрийское информационное агентство APA.

Данная мера обсуждалась при участии магометанского сообщества — с властями общался глава австрийского объединения мусульман (IGGÖ). В 350 австрийских мечетях в прошедшие дни прочли проповеди в память о жертвах нападения. Помимо этого, известно, что молодежные организации мусульман и иудеев проводили совместные встречи.

Ранее сообщалось, что после теракта в Вене полицейские задержали 14 человек. Среди них есть граждане Австрии и России. Их возраст составляет от 18 до 26 лет.

6 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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