В Австрии закроют радикальные мечети

Власти Австрии закроют ряд радикальных мечетей после исламистского теракта в Вене. Об этом объявили министр культуры Сюзанне Рааб и министр внутренних дел Карл Нехаммер, передает австрийское информационное агентство APA.

Данная мера обсуждалась при участии магометанского сообщества — с властями общался глава австрийского объединения мусульман (IGGÖ). В 350 австрийских мечетях в прошедшие дни прочли проповеди в память о жертвах нападения. Помимо этого, известно, что молодежные организации мусульман и иудеев проводили совместные встречи.

Ранее сообщалось, что после теракта в Вене полицейские задержали 14 человек. Среди них есть граждане Австрии и России. Их возраст составляет от 18 до 26 лет.