Новым Бондом может стать чернокожая женщина-феминистка Альянс НАТО показал Москве, как он контролирует все ее авиабазы на оккупированном Крыму » Умер Михаил Жванецкий — подробности Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Из творцов культуры последних десятилетий Жванецкий по всеобщей любви и известности стоял, пожалуй, рядом с Владимиром Высоцким. Его смех порой был смехом сквозь слезы: да, человек смертен, да, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя — остается только относиться ко всему с юмором. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала певица Алла Пугачева в «Инстаграме» в посте с фотографией Жванецкого. Если в 1950-х властителями дум в России были поэты, то 1980-е стали временем расцвета разговорного юмора и сатиры. На эстраде и на телевидении блистали Геннадий Хазанов, Григорий Горин, Аркадий Арканов, Михаил Задорнов, Евгений Петросян, Лион Измайлов, Михаил Евдокимов, дуэт Ширвиндт-Державин. Но на этом небосводе талантов ярче всех сияла звезда Жванецкого. Его отличало великолепное чувство языка. Он умел играть словами, ставить их в неожиданные сочетания и выворачивать наизнанку: «Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью». Или сказать совершенно обычную фразу, а после секундной паузы добавить нечто, от чего зал взрывался хохотом: «Крейсер под моей командой не войдет в нейтральные воды. Из своих не выйдет». Писатель не любил распространяться о своей личной жизни. Известно, что его первый брак продлился недолго, а впоследствии он имел, по одним сведениям, четырех, по другим — пять детей от женщин, с которыми не состоял в зарегистрированных отношениях. Изумительные афоризмы Жванецкого остались с нами навечно. Давайте вспомним некоторые из них: Виден свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!

Возьми за правило прерывать беременность еще в период знакомства.

Имей совесть и делай что хочешь.

Ты такой, какая женщина возле тебя, ты в е е вкусе.

В историю трудно войти, но легко вляпаться.

Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть, его же все избегают .

Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями.

У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только н и захочешь, того может и не быть.

Не нарушайте мо е одиночество и не оставляйте меня одного!

Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.

Вначале было Слово…. Cудя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Не водите машину быстрее, чем летает в аш ангел-хранитель.

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Милиционер — не бандит, от него спасения нет.

Что значит — выпить? Он не понимает, что он говорит. Я не понимаю, что я говорю. Но мы понимаем друг друга.

Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти.

Сегодня слова: « Есть на телевидении одна хорошая передача… » — напоминают донос.

Танки ходят по улицам вместо троллейбусов. Для защиты населения от населения. (о путче ГКЧП)

И когда я слышу: поверьте мне как министру! — не верю именно как министру! (о последствиях Чернобыля)

Бюрократы и приспособленцы бессмертны. Мы улучшали их породу, съедая самых слабых.

Что охраняешь, то и имеешь.

Одно неосторожное движение — и ты отец.

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

Мало знать себе цену — надо ещ е пользоваться спросом.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

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