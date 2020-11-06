Умер Михаил Жванецкий — подробности

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Из творцов культуры последних десятилетий Жванецкий по всеобщей любви и известности стоял, пожалуй, рядом с Владимиром Высоцким. Его смех порой был смехом сквозь слезы: да, человек смертен, да, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя — остается только относиться ко всему с юмором.
«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала певица Алла Пугачева в «Инстаграме» в посте с фотографией Жванецкого.
Если в 1950-х властителями дум в России были поэты, то 1980-е стали временем расцвета разговорного юмора и сатиры. На эстраде и на телевидении блистали Геннадий Хазанов, Григорий Горин, Аркадий Арканов, Михаил Задорнов, Евгений Петросян, Лион Измайлов, Михаил Евдокимов, дуэт Ширвиндт-Державин. Но на этом небосводе талантов ярче всех сияла звезда Жванецкого.
Его отличало великолепное чувство языка. Он умел играть словами, ставить их в неожиданные сочетания и выворачивать наизнанку: «Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью». Или сказать совершенно обычную фразу, а после секундной паузы добавить нечто, от чего зал взрывался хохотом: «Крейсер под моей командой не войдет в нейтральные воды. Из своих не выйдет».
Писатель не любил распространяться о своей личной жизни. Известно, что его первый брак продлился недолго, а впоследствии он имел, по одним сведениям, четырех, по другим — пять детей от женщин, с которыми не состоял в зарегистрированных отношениях.
Изумительные афоризмы Жванецкого остались с нами навечно. Давайте вспомним некоторые из них:
- Виден свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!
- Возьми за правило прерывать беременность еще в период знакомства.
- Имей совесть и делай что хочешь.
- Ты такой, какая женщина возле тебя, ты в ее вкусе.
- В историю трудно войти, но легко вляпаться.
- Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть, его же все избегают.
- Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями.
- У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.
- Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного!
- Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.
- Вначале было Слово…. Cудя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.
- Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
- Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
- Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.
- Милиционер — не бандит, от него спасения нет.
- Что значит — выпить? Он не понимает, что он говорит. Я не понимаю, что я говорю. Но мы понимаем друг друга.
- Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти.
- Сегодня слова: «Есть на телевидении одна хорошая передача…» — напоминают донос.
- Танки ходят по улицам вместо троллейбусов. Для защиты населения от населения. (о путче ГКЧП)
- И когда я слышу: поверьте мне как министру! — не верю именно как министру! (о последствиях Чернобыля)
- Бюрократы и приспособленцы бессмертны. Мы улучшали их породу, съедая самых слабых.
- Что охраняешь, то и имеешь.
- Одно неосторожное движение — и ты отец.
- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
- Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.
- Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
- Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь.
- Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
- Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
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